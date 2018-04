Stoffelijk overschot op Schiedams balkon is van pasgeboren baby

Hoe en hoe lang geleden de baby overleden is, is nog niet bekend. Ook over de ouders is geen informatie beschikbaar. De politie verzoekt hen dringend zicht te melden. ,,We maken ons met name zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij (medische) hulp nodig", laat een woordvoerder weten.



Forensisch rechercheurs doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Ze maken daarbij onder meer een 3D-scan. Dit zodat een exacte schets van de plek waar de baby gevonden werd, bewaard blijft. Ook het vuilnis uit de container in de wijk is uit voorzorg veiliggesteld. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf.