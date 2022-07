Stoffelijk overschot van drenkeling aangetroffen na grote zoekactie in Nederrijn bij Wageningen

Forse stijging aantal claims door koffercha­os Schiphol: ‘Heb nieuwe strandkle­ding moeten kopen’

De chaos bij de bagagebanden op Schiphol wordt steeds groter. Honderden koffers liggen onbeheerd in de hal van de luchthaven. Tot wanhoop van reizigers, die soms wekenlang hun koffer kwijt zijn. In mei en juni zijn in totaal vijfhonderd claims ingediend, terwijl dit er in april slechts vijftig waren, meldt EUclaim.

1 juli