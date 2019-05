Storing 4G-netwerk KPN verholpen

De telecomprovider meldde de storing ook op haar eigen site. KPN stelde dat vooral klanten in Midden- en Noord-Oost-Nederland last kunnen hebben van de storing. Een woordvoerder van KPN zei begin van de middag dat het bedrijf op druk was met het oplossen van de storing. De storing begon rond 12 uur vanmiddag. De woordvoerder benadrukte dat klanten wel nog van het, langzamere, 2G- en 3G-netwerk gebruik konden maken. Ook Telfort-klanten hadden last van de storing. Op de website allestoringen.nl was er ook een flinke piek in het aantal meldingen te zien.