Storm Dudley trekt vanmiddag over Nederland: code geel in hele land

Vanaf het begin van de avond zijn er in het hele land zware windstoten mogelijk van 75-90 kilometer per uur, bij buien en aan de kust rond 100 kilometer per uur. Het zwaartepunt van de wind wordt verwacht in het Waddengebied en in de kop van Noord-Holland.

Eunice

Vrijdag ontstaat er boven het Verenigd Koninkrijk opnieuw een storm, die mogelijk ook gevolgen heeft voor Nederland. Of en hoe we dat gaan merken, is volgens Weerplaza nog onduidelijk. Volgens de meeste weermodellen trekt de kern over het centrale deel van het Verenigd Koninkrijk. Als dat klopt, dan krijgen we in Nederland waarschijnlijk te maken met forse wind uit westelijke richting. Aan zee en op de Wadden is dan stormkracht met zeer zware windstoten van 100 tot 125 kilometer per uur mogelijk. Ook in het binnenland kunnen windstoten van rond de 100 kilometer per uur ontstaan. Er is ook nog een aantal modellen dat zelfs een stap verder gaat en de kans open houdt voor windstoten van maar liefst 120 tot 140 kilometer per uur aan de kust.