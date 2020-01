Storm op Twitter zorgt ervoor dat man tóch afscheid kan nemen van zijn overleden broer

Han de Jonge vindt dat de gemeente zich op een ‘walgelijke manier opstelt’. Zijn broer, die dakloos was en schulden had, is donderdag dood gevonden. ‘Wij mogen hem niet zien, geen afscheid nemen, weten niet waar hij nu is, mogen niet aanwezig zijn bij de crematie’, zo schrijft hij op Twitter. Zijn tweet maakte veel los bij mede-Twitteraars. Het bericht kreeg zo'n 475 reacties en werd bijna 400 keer gedeeld. De Jonge laat weten zijn tweet niet te willen toelichten.

Kosten

,,Als iemand overlijdt en er blijken geen middelen om de begrafenis of crematie uit te bekostigen, dan zoekt de gemeente contact met de nabestaanden. De vraag aan hen is of zij de kosten willen dragen”, legt een woordvoerder van de gemeente Schiedam de procedure uit.

Als niemand de kosten op zich kan of wil nemen, is een gemeente wettelijk verplicht zorg te dragen voor een ordentelijke crematie of begrafenis. De gemeente betaalt dan de kosten voor de uitvaart. Die wordt sober uitgevoerd, dus zonder herdenkingsdienst of iets dergelijks. Er is dan standaard geen mogelijkheid om afscheid te nemen.

Coulance