Stormachtig en veel regen: na het weekend klopt de herfst al op de deur

Overvolle stranden, gezellige terrassen en uitpuilende parken. Afgelopen maand genoten we volop van het zomerweer. Maar er zit een omslag aan te komen, met zaterdag als voorproefje. Dan is er aan zee kans op een stormachtige wind.

Liefhebbers van hoge temperaturen hebben alleen de vrijdag nog om naar uit te kijken, vertelt Michiel Severin van Weerplaza. ,,Bovendien moet je dan in Limburg, de Achterhoek of in Twente zijn. Daar stijgt de temperatuur vrijdag razendsnel tot rond of boven de 25 graden. Als het met de zon meezit, kan het zelfs in de buurt van de 30 graden uitkomen, maar dan moeten de buien wel pas in de namiddag arriveren en niet al eerder.”

Meer zomers weernieuws heeft Severin niet. ,,Na regen, wind en onweer wordt de zomerlucht verdreven en krijgen we een frisser weertype.” Morgen is het behalve in de gebieden die ik noemde eerder ‘klammig dan warm'.

Het wordt morgen wisselend bewolkt en zowel ‘s ochtends als ‘s middags worden er buien verwacht. Het wordt 23 tot 26 graden. ,,Wel duidelijk nog een zomers weertype, maar niet echt geschikt om er een stranddag van te maken.”

Zaterdag: onstuimig

Zaterdag wordt het 20 graden op Texel tot 24 of 25 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar vooral in de kustprovincies kan een bui vallen. Daarnaast gaat het zaterdag flink waaien. ,,Diep in het binnenland waait de zuidwester met windkracht 5 en windvlagen tot 75 km/uur. Naarmate we dichter bij zee komen, neemt de windkracht toe. Pal aan zee waait een groot deel van de dag een stormachtige wind, windkracht 8. Daar kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/uur.”

Weerplaza raadt aan om goed te controleren of alles stevig staat op de camping. ,,Zoveel wind in augustus komt niet al te vaak voor. De afgelopen jaren gebeurde het één keer in 2015 en 2014 en twee keer in de kletsnatte augustusmaand van 2010. Bomen vol met bladeren, drukke campings en veel mensen die vanwege de vakantie buiten actief willen zijn: geen ideale combinatie met zoveel wind.”

Vanaf maandag koel en nat

Zondag blijft het droog en wordt het 20 tot 25 graden. Dat zijn temperaturen die overeenkomen met het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. ,,Een prima zomerdag dus met een afnemende wind en waarschijnlijk flink wat zon.” Weerplaza geeft als tip: ‘Geniet optimaal van deze dag!’