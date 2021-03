Stormloop op proefvakantie naar Rhodos

Video Taghi haalt bij start Marengo-pro­ces uit naar kroongetui­ge Nabil B: ‘Pathologi­sche leugenaar!’

23 maart Met ongekende veiligheidsmaatregelen ging maandag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker het liquidatieproces Marengo van start. Hoofdverdachte Ridouan Taghi was voor het eerst aanwezig en haalde fel uit naar de kroongetuige. ,,De kroongetuige is een pathologische leugenaar en een fantast.”