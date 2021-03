Stormloop op proefvakantie Rhodos: 25.000 aanmeldingen binnengekomen

Winkelen zonder afspraak? Dat is bijzonder eenvoudig: ‘Komt u maar binnen, hoor’

9:22 Winkelen zonder afspraak? Dat is bijzonder eenvoudig. Opvallend veel winkeliers laten klanten gewoon last minute binnen, zónder afspraak. Wij namen een kijkje in Utrecht. ,,Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om een klant weg te sturen terwijl je winkel leeg is.’’