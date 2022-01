Stormvloedkeringen maandag dicht om hoogwater door storm Corrie

Update Ook ‘Vrijheids­kon­vooi­en’ op Nederland­se wegen: ‘Het is ontstaan uit een Telegram-groep’

Op verschillende plekken in Nederland rijden vanmiddag mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De actie is geïnspireerd op het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada waarmee duizenden mensen protesteerden tegen de coronaregels. ,,Wij willen ook onze vrijheid terug’’, zegt deelnemer Danny Vermeeren (63).

30 januari