Straat afgezet in Amsterdam vanwege vondst handgranaat

Kijken in de ziel Allochtone militairen morren over interviewserie NTR

11:00 Allochtone militairen zijn zwaar teleurgesteld in het NTR-programma Kijken in de Ziel. Presentator Coen Verbraak voelde de afgelopen vijf weken militairen aan de tand over ethische dilemma's, maar in de uitzending zitten vooral Nederlandse, mannelijke collega's.