Straf voor 15 'blokkeer-Friezen' is definitief: ook OM ziet af van beroep

De veroordeelden hadden er zelf al van afgezien om de straf die de rechtbank in Leeuwarden hun vorige maand oplegde, aan te vechten en nu trekt ook het Openbaar Ministerie (OM) het hoger beroep in hun zaken in.



De Friezen blokkeerden een jaar geleden de snelweg A7 om te verhinderen dat anti-Zwarte Piet-betogers in Dokkum konden demonstreren bij de intocht van Sinterklaas. Het OM concludeert dat vijftien betrokkenen berusten in hun straf. De meeste verdachten kregen een taakstraf van 120 uur.



In de andere negentien zaken hebben de verdachten wel hoger beroep ingesteld. Ook het OM ging hier in hoger beroep en handhaaft dat. Ook al waren de straffen vrijwel gelijk aan de eisen van de aanklagers, het OM wil alsnog proberen een veroordeling te krijgen voor de feiten waarvoor zij zijn vrijgesproken. Het gaat dan om het verhinderen van een betoging met geweld of het bedreigen met geweld.