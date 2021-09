Straf voor selfie met Memphis? ‘Amin bedoelde het grappig, maar het kan écht niet’

Het is de laatste speelminuut van Nederland-Montenegro (4-0) als de Amsterdamse Amin zijn kans schoon ziet. Voor het oog van zijn moeder en miljoenen tv-kijkers glipt het 13-jarige mannetje over de reclameborden en sprint in rechte lijn naar Memphis Depay. De spits, met twee goals man van de avond, doet niet moeilijk: hij poseert en geeft hem vervolgens een vriendelijke duwtje richting de zijlijn. Als de scheidsrechter het duel enkele minuten later affluit, rennen nog meer kinderen en volwassenen het veld op. ,,Iedereen wil een shirt of een foto”, zegt commentator Jeroen Grueter op bedenkelijke toon. ,,Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”