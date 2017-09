'Strafontslag COR-baas politie wegens lange reeks misstanden'

Tien arrestaties bij doorzoeking Limburgs woonwagenkamp

1 september De politie doorzoekt deze avond drie woningen op een woonwagenkamp in het Limburgse Stein Ook een pand in Beek en een pand in Elsloo worden doorzocht. Er zijn in ieder geval tien mannen in de leeftijd van zeventien tot zestig jaar aangehouden.