Strafproces Marengo gaat van start met grootste beveiligingsmaatregelen ooit

De hoofdverdachte in deze megamoordzaak is Ridouan Taghi. Hij is gedetineerd in Vught Na zijn arrestatie in Dubai en overbrenging naar Nederland, in december 2019, heeft Taghi (43) zich op tussentijdse zittingen in het proces nog niet laten zien. Maandag verschijnt hij naar verwachting wel in de zittingszaal.