Strafrechtelijk onderzoek naar Zwarte Piet-blokkade A7

Voorstanders van Zwarte Piet hielden op de snelweg bij de afslag Oudehaske enkele bussen tegen van mensen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Door de blokkade ontstond er een file.



Het blokkeren van een snelweg is strafbaar, meldt het OM vandaag. Mogelijk is de verkeersveiligheid in gevaar gebracht. De bussen hebben flink moeten remmen, waardoor er file is ontstaan en uiteindelijk ook een verkeersonveilige situatie, aldus het OM. In de file waren volgens Rijkswaterstaat meerdere ongelukken.



Doel is om te achterhalen wie heeft meegedaan aan de blokkade en op welke manier de veiligheid in gevaar is gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, zal het OM bekijken of personen strafrechtelijk worden vervolgd.

In een eerste reactie laat Jenny Douwes, die de afgelopen tijd als woordvoerder van de Friese 'pro-pieten' in de media heeft opgetreden, weten zich 'geen enkele zorgen' te maken over het onderzoek. ,,Ik heb naar eigen weten niks strafbaars gedaan. Ik heb de tegenstanders van Zwarte Piet alleen opgeroepen weg te blijven bij het kinderfeest, en heb daarmee een emotie in Friesland aangeboord die er volgens mij allang was.''

Douwes heeft, zegt ze, ook geen contact met de groep die inmiddels al geld bij elkaar heeft gebracht om de Piet-voorstanders bij een eventuele rechtszaak te helpen. ,,Ik weet zelf niet wie dat zijn.'' Douwes blijft erbij dat het gewoon om een 'ludieke actie' ging. ,,Maar het verbaast me niet dat het OM nu gaat vervolgen: na alles wat er al gezegd is, had ik het eigenlijk wel verwacht.''

Kentekens

Toen de politie de blokkade verwijderde, werd niemand aangehouden. Wel werden alle kentekens genoteerd van mensen die meededen. Inmiddels zamelen sympathisanten van de blokkeerders geld in om ze te helpen boetes te betalen die mogelijk worden opgelegd.



De demonstratie van de groep Kick Out Zwarte Piet werd op het laatste moment verboden. Dat gebeurde nadat de twee bussen met actievoerders waren tegengehouden. De politie besloot de bussen terug te sturen uit angst voor ernstige wanordelijkheden bij de intocht. Uit de verklaring van burgemeester Waanders bleek gisteren bovendien dat een van de partijen zwaar vuurwerk bij zich zou hebben.

Olie op vuur