Strafzaak Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw worden behandeld

De strafzaak tegen de twee vermeende uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries moet mogelijk helemaal opnieuw worden behandeld. Eén van de rechters is inmiddels geëmigreerd en vervangen. De wet schrijft dan voor dat de zaak over moet.

Alleen als advocaten, verdachten en Openbaar Ministerie instemmen met een voortzetting van de zaak, gaat de rechtbank door. De jongste rechter had al langer emigratieplannen en zou in juni na de uitspraak in de zaak vertrekken, maar de zaak werd toen heropend..

Alle partijen kunnen komende weken laten weten of ze het hele proces, dat enkele dagen in beslag nam, over willen doen. De beslissing wordt op 3 november genomen, maar de kans is groot dat de zaak gewoon verder gaat. Geen van de partijen lijkt een zwaarwegend belang te hebben om alles nogmaals door te nemen.

Het Openbaar Ministerie eiste in juni een levenslange gevangenisstraf tegen Delano G. (22) en Kamil E. (36). De rechtbank zag zich echter genoodzaakt de uitspraak uit te stellen en het onderzoek te heropenen nadat het OM op het laatste moment nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier toevoegde.

Dat gebeurde nadat er drie nieuwe verdachten waren opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de moord. Het gaat om Krystian M. (27), die via een telefoon Delano G. en Kamil E. op de dag van de moord zou hebben aangestuurd en twee mannen die kort na de moord filmpjes maakten van de neergeschoten De Vries en die via sociale media verspreidden.

Op een tussentijdse zitting vandaag werd duidelijk dat er nieuwe afgeluisterde gesprekken zijn van Kamil E. in de gevangenis. Daarin spreekt hij kort na zijn arrestatie al over een derde persoon die in de auto zat toen hij Delano G. naar Amsterdam bracht. Toen E. dat op de zitting ter sprake bracht, vond het OM dat verhaal nog totaal ongeloofwaardig. Nu blijkt dus dat er wel degelijk eerder over is gesproken door E.

De gesprekken blijken te zijn afgeluisterd toen de recherche onderzoek deed naar wie de twee uitvoerders Delano G. en Kamil E. aanstuurde. Nu die verdachte, Krystian M., vastzit, willen advocaten alle informatie uit dat onderzoek ook. Het Openbaar Ministerie verzet zich daartegen, maar zegde wel toe dat de advocaten inzage kunnen krijgen in dat dossier.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. G. en E. konden kort na de aanslag worden aangehouden. De moord schokte heel Nederland.

