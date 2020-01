Strak blauw en een zonnetje: Nederland geniet van eerste ‘lentedag’ in januari

Wie nu pas doorheeft dat het lekker weer is, is nog niet te laat om naar buiten te gaan. Het blijft vandaag de hele dag droog, weten ze bij Weerplaza. De zon schijnt in heel Nederland en er waait een matige wind uit het zuiden.

Trek er wel vandaag nog op uit want lang kunnen we er niet van genieten: morgen trekt in de loop van de dag alweer een regengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het droger, maar vrij snel neemt de kans op buien weer toe. Het wordt dan rond de 9 graden.