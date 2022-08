Strandtent volledig uitgebrand in Rockanje, risico op uitbreiding naar duinen

Met video / updateIn strandtent Beachclub8, tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje, is vrijdagochtend brand uitgebroken. De horecazaak valt niet meer te redden. Het vuur is bijna onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen. De kans is klein dat de brand overslaat naar het naastgelegen duingebied, meldt de brandweer.

,,Brand was aan het afzwakken, maar we zijn nog aan het blussen dus het incident is nog niet meester’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Het risico dat de brand overslaat is dus nog niet definitief weg. De kans is wel kleiner. Pas als de brand uit is, kunnen we het met zekerheid zeggen dat hij niet overslaat.’’

De brand ontstond rond 4.30 uur. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig in de Zuid-Hollandse badplaats. In verband met de waterwinning zijn op voorhand meer blusvoertuigen ter plaatse gevraagd. De strandtent staat tegen het duingebied aan, waardoor er risico was dat de vlammen zouden overslaan. Om dat te voorkomen zijn de duinen nat gehouden. Er is een drone ingezet om de warmste delen van de brand te kunnen zien. Daardoor weet de brandweer waar extra inzet nodig is en waar het duingebied nat moet blijven.

Natuurgebied

Naast de strandtent staat een gastank. De brandweer heeft een waterkanon ingezet om te voorkomen dat deze ook vlam vat. Omdat de brand in een natuurgebied woedt, is het een uitdaging om genoeg bluswater te verkrijgen. De brandweer heeft zoet water nodig voor het blussen, zeewater is daarom niet geschikt. Met brandslangen van wel 1500 meter wordt water uit het dorp gehaald.

De Eerste Slag, een van de toegangswegen naar het strand van Rockanje, is afgesloten. Ook het parkeerterrein bij die weg is dicht. Speciale voertuigen van de brandweer hebben die ruimte nodig om te kunnen ondersteunen bij de waterwinning. Het strand is te bereiken via de Tweede Slag. De parkeerplaats bij deze toegangsweg is wel open.

Volledig scherm De brandweer laat de strandtent gecontroleerd uitbranden. © MediaTV

‘We zijn er kapot van’

Beachclub8 moet als verloren worden beschouwd. In de horecazaak vonden regelmatig evenementen plaats, zoals dj-avonden en strandfeesten. Op vrijdag 26 augustus zou de tweede editie van het Celebrate Summer Festival van het strandpaviljoen plaatsvinden. De eigenaar werd rond 04.30 uur gebeld dat de club in lichterlaaie stond. De medewerkers van de strandtent ‘zijn er kapot van’ en bedanken voor de hartverwarmende berichten die zij hebben ontvangen, zo is te lezen in een Facebookbericht.

De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden. Daarbij komt veel zwarte rook vrij, dat over het strand trekt. Omdat de wind richting zee staat, hebben omwonenden in principe geen last van de rook, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De brandweer laat het pand tot aan de grond uitbranden. De woordvoerder schat in dat dit nog tot de middag gaat duren.

Volledig scherm Voor de brandweer is het belangrijk om te voorkomen dat de brand in de strandtent, die dicht tegen het duingebied aan staat, overslaat naar de duinen. © MediaTV

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. De woordvoerder van de VRR verwacht dat dit ook lastig vast te stellen zal zijn, aangezien het pand volledig uitbrandt.

In 2010 ging op dezelfde plek strandtent Cinq in vlammen op. Het vuur blussen, bleek toen bij afwezigheid van bluswater een uiterst lastige zaak. Voor de brandweer is het nu belangrijk om te voorkomen dat de vlammen overslaan naar het duingebied, zeker met de duinbrand in Ouddorp van afgelopen dinsdag in het achterhoofd. Daarbij ging zo’n acht hectare natuurgebied verloren.

Volledig scherm De strandtent brandt volledig af. © AD

Volledig scherm De strandtent is niet meer te redden. © MediaTV

Volledig scherm Een grote, zwarte rookpluim trekt over het strand bij het uitbranden van de strandtent. © AD

