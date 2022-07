Streekproducten zijn populairder dan ooit: ‘Onze regio heeft zoveel bijzonders te bieden’

Streekproducten zijn populairder dan ooit. Met een steeds verder globaliserende wereld is lokaal produceren en consumeren meer in trek dan ooit. ,,Kaas, worst en bier worden natuurlijk overal gemaakt”, zegt Geert Veenendaal van de Vereniging Streekproducten Achterhoek-Liemers.

,,Maar het is wat de lokale producenten ermee doen, wat het uniek maakt. Er zijn ook in de Achterhoek nog wel klassiekers. Neem nagelhout, of Achterhoeks Naegelholt, zoals wij het hier noemen. Dat is aan de lucht gedroogd rundvlees, nog het meest te vergelijken met rookvlees. In de jaren 90 dreigde het even te verdwijnen. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die het weer gaan maken. En het wordt alom gewaardeerd.”