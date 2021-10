Streep door huwelijksaanzoeken door haperende benzinepomp: ‘De teleurstelling is erg groot’

video ‘Man overleden nadat drie jongens hem in Den Haag voor tram duwen’

19 oktober De Haagse politie heeft maandagavond een klopjacht gehouden op ‘drie lange, donker getinte jongens’ nadat een man is aangereden door een tram. De man, die ter plaatse is overleden, zou volgens getuigen door de drie jongens voor de tram zijn geduwd in de Haagse wijk Ypenburg.