Strengere regels: Hoe moet dat nu met de verjaardag van Floor?

'Vergeten' oorlog Hun vader werd als krijgsge­van­ge­ne getorpe­deerd: ‘We misten hem, maar we spraken er niet over’

17 augustus De capitulatie van Japan (15 augustus 1945) maakte een eind aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië maar bracht voor (Indische) Nederlanders geen bevrijding. Voor hen ging de oorlog door in een strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië. De broers Ron en Henk Beijen verloren hun vader, een KNIL-militair. Over zijn dood en de oorlog werd daarna nooit meer gesproken.