Strengere regels inspectie: seinen op rood voor populaire minitreintjes

Sinds 1992 kunnen kinderen en spoorfanaten hun hart ophalen bij modelspoorclub Maasoever Spoorweg in Barendrecht (MSB), mooi gelegen in het recreatiegebied langs de oude Maas. Het is een van de tien spoorbaantjes die Nederland rijk is. Drie dagen per week kunnen liefhebbers er een ritje maken van een kilometer door het park. Paul Lelieveld, medewerker bij Maasoever Spoorweg in Barendrecht: ,,Met onze vrijwillige hobby maken we kinderen en volwassenen blij. Kindjes staan altijd gezellig op een rij te roepen naar de treintjes om mee te rijden. Ook ouders, opa’s en oma’s genieten hier ontzettend van.’’

Maar opeens lag daar een brief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Per 1 april moest Maasoever, gerund door hobbyisten en vrijwilligers, voldoen aan allerlei wettelijk geldende eisen waarvan de club niet op de hoogte was. Anders moesten de treintjes naar de remise. ,,Paniek is een groot woord, maar we waren wel geschokt. Toen we onze sluiting bekendmaakten op Facebook reageerden mensen vol ongeloof en ontvingen we veel steunbetuigingen.’’

Kermisattracties

Want wat wilde de NVWA? De modeltreintjes vallen volgens de inspectie onder dezelfde regels als kermisattracties. ,,We wisten ook niet wat er van ons werd verwacht. We bleken dus te vallen onder de normen van kermisattracties, maar dat is in de breedste zin van een draaimolen en een schommel tot een achtbaan die over de kop gaat. Uit een groot boekwerk zijn we met vrijwilligers bezig geweest om te filteren wat voor ons van toepassing is om te mogen rijden. En de NVWA eist dat wij gekeurd zijn.”

Door strengere veiligheidsregels mochten de minitreintjes niet meer rijden.

Kennis delen met andere verenigingen

Omdat de TÜV alles exact opgemeten en op papier wilde hebben, hebben de treinhobbyisten toen zelf maar een risico-inventarisatie gemaakt. Het hele circus leidde uiteindelijk tot een paar kleine wijzigingen, zoals: het ophangen van een meetlat en een plakkaat waarop staat dat je niet mag staan of je handen buitenboord mag houden tijdens een treinrit. Ook zijn alle perrons nu met wit omlijnd, zodat het voor bezoekers zichtbaar is waar ze wel en niet mogen staan. De keurmeester kwam nog even langs met een meetlint.

Alle inspanningen waren niet voor niks. Maasoever Spoorweg mocht per 1 juni weer open. Ook de spoorbaan van Stoomgroep West Zuiderpark in Den Haag is sinds kort weer open. De acht andere locaties zijn nog buiten bedrijf. MSB deelt de door hen opgedane kennis met alle andere verenigingen, zodat zij niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, zegt Lelieveld. ,,Met onze tips weten ze wat er van hen wordt verwacht en kunnen ze ook geld besparen, want ieder uur dat een keuringsmeester op locatie is, wordt in rekening gebracht. Wij zijn een grote vereniging met drie rijdagen per week. Wij kunnen extra kosten makkelijker dragen. Maar dat geldt niet zonder meer voor een kleine vereniging met maar drie rijdagen per jaar.”

Wat de keuring kost, weet MSB nog niet. ,,Die factuur moet nog binnenkomen.’’

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat zij in december alle modelspoorbanen hebben aangeschreven. Vorig jaar ontving de inspectie ‘signalen’ dat een deel van de exploitanten van modelspoorbanen niet wist aan welke regels zij moeten voldoen. Een spoorbaan met ‘trekkend materieel en wagons die rijden op een spoor van maximaal 50 centimeter breed, wordt juridisch geschaard onder een attractie’, aldus de toelichting van NVWA. De treintjes van Maasoever Spoorweg in Barendrecht rijden nu weer elk weekend van 13.00 tot 17.00 uur en elke woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. In de schoolvakanties rijden de treinen dagelijks.

