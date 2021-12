Strengere richtlijn bij besmetting: huisgenoten en jonge kinderen 10 dagen in quarantaine

Natascha's laatste wens was afscheid nemen van haar paard: ‘Ze stierf met de manen in haar hand’

De ongeneeslijk zieke Natascha Schot (47) had nog één laatste wens: haar lieve paard Lieuwe voor de laatste keer ruiken, kroelen, vasthouden. Het dier moest 400 kilometer reizen om bij haar te komen. Twee dagen later overleed Natascha. De video van hun aangrijpende afscheid gaat viral. ,,Dit is ook wat zij gewild had. Het was een ongelofelijk zware tijd, maar dit was heel mooi.”

23 december