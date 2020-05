Strijd tegen eenzaamheid: willen ouderen een robothond als gezelschapsdier?

Hoe ziet een fijne oude dag eruit? Met die vraag gaan onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) aan de slag. Daarbij roepen ze de hulp in van lezers van De Twentsche Courant Tubantia. Die kunnen meedenken om de juiste toepassingen te vinden, zodat oud worden leuk blijft en de mens niet wordt verdrongen.



De studie is onderdeel van een groot Europees onderzoeksproject in twaalf landen. Er is 18 miljoen euro voor uitgetrokken. Het onderzoek, Pharaon, ondersteunt zelfredzaamheid, veiligheid, meedoen en erbij willen horen. De UT leidt het onderzoek in Nederland, waarbij onder meer ook Roessingh Research and Development en het Ouderenfonds zijn betrokken.