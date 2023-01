Striptease van activiste Ingeborg op A12 mislukt, politie pakt haar op voor ze zich kan uitkleden

Voor Ingeborg de Lange is de demonstratie op de A12 bij Den Haag zaterdag op een deceptie uitgelopen. Haar plan om - samen met zes anderen - zo goed als naakt te demonstreren, mislukte volledig. ,,Al voor de A12 werden we opgepakt. Tien uur vastgezeten.”

De dagen voor de grote demo van klimaatactiegroep Extinction Rebellion gisteren op de A12 kondigde ze aan naakt te gaan demonstreren. Nou ja, bijna naakt. ,,De bedoeling was een soort striptease-act. We zouden er met een busje heengaan, met daarin een groot blok beton, met van die gaten erin waar je je aan vast kan ketenen. Dat zouden een aantal activisten dan doen: snel uitladen en vastketenen. En wij zouden dan met zijn zevenen op een soort platform een striptease-act erbij heen doen, als ‘de Benzinepompjes', om het luchtig en ludiek te maken. Nee, niet helemáál naakt, dat is met kinderen erbij te confronterend, dat snappen wij ook. Maar we zouden tot op het ondergoed gaan en dan een banner uit onze onderbroek halen met een boodschap erop om te stoppen met miljardensubsidies aan fossiele brandstoffen,” vertelt de 50-jarige activiste die al vaker naakt demonstreerde, zoals in natuurhistorisch museum Naturalis.

‘We hebben ze', riepen de agenten

Helaas mislukte de actie van gisteren dus finaal. Waar vele honderden activisten de A12 wisten te bereiken, lukte het de stripteaseploeg dus niet. ,,We werden al voor twaalf uur tegengehouden. Die agenten riepen triomfantelijk ‘we hebben ze', dan voel je je wel even een gezochte crimineel. Eerst wilden ze ons busje nog door laten rijden, maar toen ze dat betonnen blok zagen... We kregen zelfs te horen dat we zes jaar cel konden krijgen voor vernieling, als we zover waren gegaan.”

De Lange zat daarna naar eigen zeggen tien uur lang alleen in een benauwde minicel in een geblindeerd arrestantenbusje in plaats van dat ze luchtig op de A12 stond te zwieren. ‘Ik zat vast met alsmaar muziek en keihard slaande deuren, een soort marteling', schreef ze vannacht aan een vriend. Na vele ‘saaie en taaie’ uren mocht ze uiteindelijk naar huis om doodmoe in bed te vallen. ,,Een van ons zit nog zelfs vast omdat die anoniem wil blijven.”

De Lange is teleurgesteld, maar niet minder strijdbaar. ,,De volgende keer ben ik er weer bij. We gaan gewoon door.”

Advocaat Ficq ook opgepakt: ‘Keus gemaakt om mee te lopen’

Ook topadvocaat Bénédicte Ficq werd zaterdag gearresteerd, niet als lid van de groep van Ingeborg de Lange, voor alle duidelijkheid. ,,Je kreeg de keus: meelopen of meegedragen worden. Ik heb de keus maar gemaakt om mee te lopen,” glimlacht Ficq. ,,Ik heb daarna van kwart over twee tot half zeven vastgezeten,” vertelt de advocaat die momenteel een juridische strijd voert tegen de vaak van zware vervuiling beschuldigde staalfabriek Tata Steel. ,,Mede door mijn werk ben ik me steeds bewuster geworden van de schade die dat soort grote bedrijven aanrichten.”

Hoewel ze er puur was op persoonlijke titel, kreeg Ficq van veel mede-activisten vragen over wat hun rechten precies zijn. ,,De mensen klampen je daar wel voor aan. Dus je bent toch ook bezig met advies geven. Ik vond overigens, op het nogal hardhandig afvoeren van één demonstrant na, dat de politie het over het algemeen netjes heeft aangepakt.”

Nog twee anonieme activisten zitten vast Na de klimaatactie op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag zitten nog twee mensen vast, laat de politie zondag weten. In totaal werden zaterdag 768 mensen aangehouden. De demonstranten die nog vastzitten, willen volgens de politie hun identiteit niet kenbaar maken. Het gaat om twee actievoerders die werden aangehouden voor het treffen van voorbereidingshandelingen. Honderden klimaatactievoerders liepen zaterdag rond het middaguur de A12 in Den Haag op om een blokkade te vormen. Ze protesteerden tegen de manier waarop de overheid omgaat met subsidies voor producenten van fossiele energie. De demonstranten hadden onder meer spandoeken en borden bij zich met teksten als ‘Wij staan voor het recht op protest’, ‘Ga wat beters doen met al die poen’ en ‘Arresteer de échte klimaatboeven’. Activisten die geen gehoor gaven aan een oproep van de politie om te vertrekken, werden aangehouden. Volgens Extinction Rebellion wordt de volgende demonstratie op de A12 al gepland. De datum van deze actie maakt de klimaatactiegroep later bekend.