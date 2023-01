Stroomstoring in de Efteling: ‘We zaten in de Villa Volta en die viel ineens stil’

Een grote stroomstoring die dinsdagmiddag een groot deel van omgeving Tilburg trof, bereikte ook de Efteling in Kaatsheuvel. ,,Ineens was het heel stil.”

Maurice Donkers (50) uit Nijmegen zat in de Villa Volta toen de attractie plotseling stopte. ,,In een keer ging de muziek uit, het licht uit, en zakte de attractie naar de beginpositie”, vertelt hij. ,,Wij liepen naar buiten en dachten dat er een stroomstoring was in de attractie zelf, maar het bleek te gaan om de hele regio.”

Donkers en zijn vrouw en zoon gingen daarom maar naar het Sprookjesbos. ,,Net als alle andere bezoekers, het attractiepark was een gewoon park geworden.” Ze waren er al sinds de opening om 11.00 uur en besloten rond 15.15 uur naar huis te gaan. ,,We hebben genoeg gedaan, de dag is in ieder geval niet verloren.”

Omroepbericht

Ook andere bezoekers hadden in eerste instantie niet door hoe groot de storing was. ,,Er waren naast ons een paar meiden wat aan het klieren en er was al eerder omgeroepen: ‘Willen jullie alsjeblieft je handen thuishouden?’”, vertelt de 19-jarige Hanna Bruining.

Quote De bootjes stonden ook stil, terwijl daar mensen in zaten. Hanna Bruining

Ze zat met haar vriend in de Carnaval Festival en was door het omroepbericht niet verbaasd toen de attractie halverwege opeens stopte. Een Efteling-medewerker riep om dat ze moesten blijven zitten en dat een andere medewerker de bezoekers zou komen halen. Bruining: ,,Wij dachten: er is iemand aan het sollen, die wordt eruit geplukt. Maar we werden allemaal eruit gehaald.” De attractie werd gesloten. Toen ze weer buiten waren, wilden ze naar de Vogelrok.

,,Maar die was ook dicht, dus dachten wij: misschien is het iets plaatselijks. Totdat we merkten dat het opeens wel heel stil was. En de bootjes stonden ook stil, terwijl daar mensen in zaten.” Er klonk geen muziek en de restaurants bleken ook dicht.

Volledig scherm Ook de bootjes in de Efteling waren stilgevallen. © Hanna Bruining

De stroomstoring begon rond 14.20 uur, waardoor naast de Efteling zeker 38.000 huishoudens en ook vele bedrijven geen elektriciteit konden gebruiken. Een domper voor Bruining en haar vriend, die uit Groningen komen en door een treinstoring pas om 12.30 uur arriveerden. ,,De reistijd van drieëneenhalf uur uur werd al viereneenhalf uur. En dan is nu ook nog eens alles dicht, dat is een beetje jammer, maar ja. Ik kan er ook niet veel aan veranderen”, besluit ze.

De stroomstoring was rond 16.00 uur weer verholpen. Toen gingen alle attracties weer open.