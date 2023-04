Student filmt na crash in trein Voorschoten en bevrijdt machinist uit cabine: ‘First out! First out!’

‘First out, first out’

Anwar uit Den Haag was een van de passagiers. Hij filmde hoe hij en medepassagiers uit de trein wisten te komen. ,,Everybody let's go! Are you okay? Are you okay?’’, klinkt het bij de beelden. Er is duidelijk sprake van enige paniek: ,,First out! First out!’’



Akrouh, die tweede klasse reisde, slaagt erin om met andere passagiers een deur naar het andere treinstel open te krijgen. ,,Ik was bang dat er explosies zouden ontstaan, dus sprong ik direct de trein weer in en zag dat er drie gewonden waren.”