Studenten Leiden waarschuwen elkaar voor ‘serie-aanrander’

,,De meldingen zijn bij ons bekend, de laatste is zelfs van gisteravond, we onderzoeken de zaak,” aldus een woordvoerster van de politie.

Trappen

Volgens een van de studentenverenigingen is één studente zelfs verkracht, maar dat kan de woordvoerster van de Politie Eenheid Den Haag (waar Leiden onder valt) niet bevestigen. De incidenten lijken zich vooral af te spelen in de Breestraat en winkelstraat de Haarlemmerstraat, in hartje Leiden. Daar zou het meest recente incident hebben plaatsgevonden toen een man uit een portiek stormde en een studente tegen de muur drukte. Zij wist te ontsnappen door van zich af te trappen.

Studenten waarschuwen elkaar om 's nachts niet zomaar over straat te gaan, of in elk geval niet alleen en liefst niet lopend. Om hoeveel incidenten het tot nu toe gaat, kan de woordvoerster van de politie niet zeggen. Of het om één aanrander gaat, is ook onduidelijk. ,,Er zijn verschillende signalementen.”