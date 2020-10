Studenten lenen steeds vaker geld: gemiddeld 700 euro per maand

Studenten zijn de afgelopen jaren steeds vaker en ook steeds meer geld gaan bijlenen. Vorig jaar had bijna zeven op de tien een studielening bij DUO. Gemiddeld leenden ze zo’n 700 euro per maand, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds de invoering van het leenstelsel is het aantal studenten dat geld leent flink gegroeid, meldt het CBS. Drie op de vijf studenten die werden geboren in 1998 of 1999 hadden als 18-jarige al een lening. Studenten die in 1992 of 1993 geboren werden en nog een basisbeurs ontvingen, leenden veel minder vaak. Van hen had slechts één of de vijf als 18-jarige een lening.

Het aandeel studenten dat werkt is niet veranderd (nog steeds werkt 85 procent), wel zijn ze meer gaan bijverdienen. Gemiddeld verdiende een werkende student 550 euro per maand in 2019. De jongste generatie studenten (geboren in 1998-1999) had op 19-jarige leeftijd een gemiddeld maandinkomen uit werk van bijna 420 euro. Dat is 16 procent meer dan de generatie geboren in 1990-1991 had op dezelfde leeftijd

Meer gaan werken

Dat studenten nu meer geld verdienen, komt deels doordat ze meer zijn gaan werken. Ook de verhoging van het minimumjeugdloon speelt een rol. Voor studenten vanaf 21 jaar speelt de vanaf 2017 stapsgewijze verlaging van de minimumloonleeftijd mee: de overheid heeft de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen stapgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar.

Door de coronacrisis staan veel bijbanen van studenten onder druk en daarmee ook hun financiën. De meeste studenten met een bijbaan werkten in 2018 in de (detail-)handel, bijvoorbeeld als vakkenvuller, verkoop- of kassamedewerker. Daarna volgden de sector verhuur en overige zakelijke diensten (waartoe uitzendbureaus behoren) en op enige afstand de horeca (kelners en barpersoneel). In de sectoren waar studenten werken, verdwenen veel banen, met uitzondering van supermarkten en bouwmarkten.

Verontrustend

Studentenvakbonden noemen de alsmaar verder stijgende studieschulden zeer verontrustend. ,,Deze bedragen baren veel zorgen. Dit betekent dat studieschulden van 50.000 euro geen uitzondering meer zijn. En hier zijn de effecten van de coronacrisis niet eens meegerekend”, stelt de Landelijke Studentenvakbond. De bonden willen dat er snel een einde gemaakt wordt aan het huidige leenstelsel.

Ook maken studentenorganisaties zich zorgen over studenten die steeds meer gaan werken om de weggevallen basisbeurs te compenseren. ,,Logisch dat studenten meer bijwerken door hogere kosten van kamerhuur en collegegeld en minder inkomsten dankzij de weggevallen basisbeurs. Met werken is niks mis, maar veel uren maken in combinatie met een fulltimestudie zorgt voor meer stress en minder ruimte voor ontplooiing en ontspanning”, aldus FNV Young.

