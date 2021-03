Studenten schieten examenkandidaten te hulp met bijlessen: ‘Leuk om me nuttig te maken’

Coronavirus LIVE | Kleine versoepe­lin­gen: grens beperkt open, kinderen weer naar zwemles

7:03 Het inreisverbod wordt verruimd. Reizigers die op de lijst van uitzonderingen staan, zoals langeafstandsgeliefden, mogen vanaf vandaag Nederland weer in. Ook mogen kinderen weer naar zwemles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan er gewoon worden gevaccineerd met het coronavaccin van AstraZeneca. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.