Studenten slepen universiteit voor rechter om verplichte studievertraging

Een flinterdun sociaal vangnet, taalbarrières, cultuurverschillen en de torenhoge prestatiedruk vanwege oplopende kosten en verwachtingen thuis. Internationale studenten kunnen vaak geen kant op. Tel daar de gevolgen van de coronamaatregelen nog maar bij op en je hebt mogelijk hét recept voor een regelrechte ramp. Niet alleen in Delft, maar ook in andere steden in Nederland delven buitenlandse studenten het onderspit.

Dat weet Bas van ’t Hek, voorzitter van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR), als geen ander. Steeds meer internationale studenten kloppen bij LSR aan met hartverscheurende verhalen. ,,Vaak kunnen ze niet naar huis vanwege geldgebrek of zijn ze bang dat ze het land niet meer in kunnen vanwege de coronamaatregelen. Andersom is er ook de angst dat ze Nederland niet meer in kunnen komen en dan hun studie niet meer voort mogen zetten”, vertelt hij. ,,Studenten van buiten de EU worden onevenredig hard getroffen. In veel gevallen gaat het om studievertragingen van minstens een half jaar.”

Quote Het college­geld bedraagt 14.500 tot 18.750 euro per jaar. Dan mag je wel wat coulance van een universi­teit verwachten Bas van ‘t Hek, voorzitter Landelijk Studenten Rechtsbureau

Dat ondervonden ook 160 internationale studenten van de TU Delft. ,,Ze hebben in de zomer een petitie aangeboden aan het TU-bestuur omdat ze het onredelijk vinden dat ze verplicht langer over hun studie doen, maar tegelijk de volle mep moeten blijven betalen”, legt de LSR-voorzitter uit. Nederlandse studenten kunnen in zo’n geval de pauzeknop indrukken, maar voor buitenlanders van buiten de EU bestaat die mogelijkheid niet. De teller loopt ondertussen door. ,,Het collegegeld bedraagt voor hen 14.500 tot 18.750 euro per jaar. Dat zijn flinke bedragen. Dan mag je wel wat coulance van een universiteit verwachten”, zegt Van ’t Hek. ,,Het is alsof je een vliegticket voor businessclass betaalt, maar een stoel krijgt in economyclass.”

Zware wissel

De situatie trekt niet alleen een zware wissel op de internationale studenten zelf, maar werkt ook ontwrichtend voor de gezinnen waar ze deel van uitmaken. Ouders komen financieel in de knel door de starre houding van de universiteit, merkt hij. ,,Ik hoor steeds meer schrijnende verhalen van ouders die failliet zijn gegaan of een tweede hypotheek hebben moeten afsluiten vanwege oplopende studieschulden van hun kind.”

De TU komt, ondanks een door LSR en de studenten aangeknoopt gesprek, niet over de brug. Een kwestie van ‘overmacht’, meldt de universiteit. ‘Het onderwijs en tentamens gaan online door, onze kosten lopen ook door, studenten leren hetzelfde en krijgen uiteindelijk hetzelfde diploma.’ Volgens de TU hebben studenten die vertraging opliepen, de mogelijkheid gekregen om ‘zich drie maanden in te schrijven voor een verminderd EU-tarief’ en een korting van ruim 1000 euro op hun tarief gekregen vanuit de overheid.

Rekening op de mat

LSR bereidt nu met 25 van de internationale TU-studenten een rechtszaak voor. ,,Het gaat hier om tonnen aan onderwijsgeld dat de TU incasseert. Ik kan me niet voorstellen dat een half jaar geen inkomsten van internationale studenten zo’n gat in de begroting oplevert voor de TU”, reageert Van ’t Hek. ,,De universiteit heeft steeds een beroep gedaan op de flexibiliteit van deze studenten ‘om samen’ de coronaperiode door te komen. Dat ‘samen’ geldt alleen opeens niet meer als het gaat om de rekening die op de mat verschijnt.”

