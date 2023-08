Studentenkamers zijn schaars en peperduur: ‘Hebben te maken met een tekort van meer dan 25.000 kamers’

Het verleden van een militair die fietser doodreed: drugs en een verongeluk­te vriend

De militair die afgelopen week een fietser doodreed nadat hij had vastgezeten voor het mishandelen van zijn vriendin, kampte eerder met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Die liep hij op toen een medesoldaat bij een parachute-oefening voor zijn ogen verongelukte. De 28-jarige Brabander, die maandag te horen kreeg dat hij twee weken langer vast blijft zitten, raakte sindsdien betrokken bij allerlei drugsincidenten. We duiken in zijn verleden.