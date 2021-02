Suikerspinmachine gestolen van 14-jarige Robin uit Raamsdonksveer: ‘Blijf van m’n spullen af!’

Een verboden optocht en een coronauit­braak: zo werd Geesteren het meest besproken dorp van het land

13:19 GEESTEREN - Meer dan 20 jongeren die positief testten na een nieuwjaarsfeest, een carnavalsoptocht die met een noodbevel moest worden afgekapt: al twee keer in 2021 werd Geesteren landelijk nieuws, en niet uit weelde. Wat is er toch aan de hand in het dorp? Bestaat corona niet, wanneer het de 4300 inwoners niet uitkomt? Zijn ze er ‘regelloos’ geworden? Of valt het allemaal wel mee? Zes betrokkenen vertellen.