Sunniva (32) vluchtte voor corona om koraal te redden: ‘Op Curaçao vond ik een nieuw doel in mijn leven’

Ze was het helemaal zat. In maart van dit jaar volgden de onheilstijdingen elkaar in rap tempo op door het om zich heen grijpende coronavirus. Verheij werkt al vijftien jaar in de entertainmentwereld als danseres en visagiste en juist die branche werd zwaar getroffen. ,,In maart begint het festivalseizoen en door alle annuleringen zat ik met mijn handen in het haar. Hoe moest ik nu de kost verdienen?”