'Superblije' Stijn mag naar de berenmutsen

'Vaste contracten moeten de norm worden'

18:39 Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over nieuwe regels rond onder meer flexwerk en het ontslagrecht is mislukt. Han Busker, de voorzitter van FNV is teleurgesteld in de uitkomst: ,,De doorgeslagen flexibilisering moet worden gestopt. We kwamen tot de conclusie dat we daar met deze werkgevers geen sluitende afspraken over kunnen maken."