Superfitte Arnold (72) breekt record na record: ‘Als kind kreeg ik altijd te horen dat ik niks kon’

Echtpaar bluft exclusieve strandclub bij elkaar: ‘Sta met mijn bek vol tanden’

Bling, bling, fillers en tatoeages. Dat is de wereld van de Haagse verdachte in witwaspraktijken en haar man die deze week zijn opgepakt. Waarmee een miljoeneninvestering in een exclusieve strandclub op Scheveningen een luchtkasteel werd met veel verliezers.

27 november