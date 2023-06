Superjacht met zwembaden en helikopter dobbert in Amsterdam: ‘Iedereen op de pont zat van: holy shit’

Vogelgriep blijft hangen in Nederland: bestrij­ders dierziek­ten ‘lopen tegen hun grenzen aan’

Normaal gesproken verdwijnt de vogelgriep in de zomer, maar sinds oktober 2021 blijft de vogelgriep in Nederland. Er zijn al 6,9 miljoen vogels, vooral kippen, geruimd. Daarmee is het de grootste vogelgriepepidemie sinds 2003. Organisaties die dierziekten bestrijden lopen ‘tegen de grenzen van hun vermogen’ aan, stelt de Algemene Rekenkamer.