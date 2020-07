Supermarkt geraakt door coronavirus: Vijf medewerkers besmet

De Albert Heijn aan het Eudokiaplein in Rotterdam-Noord is geraakt door een kleine uitbraak van het coronavirus: vijf medewerkers zijn positief getest. Het laat zien hoe het virus op steeds meer verschillende plaatsen opduikt in Rotterdam. ,,Als de stijging doorzet, dwingt de maatschappij de overheid om rigoureuzere maatregelen te nemen. Dat moeten we niet willen.’’

Deze waarschuwing komt van Saskia Baas, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Woensdag registreerde de GGD opnieuw meer dan 68 nieuwe besmettingen in de regio, waarvan 43 in Rotterdam. De stijging komt deels omdat steeds meer regiogenoten zich laten testen, maar het aantal positieve testen stijgt sterker dan het bezoek aan de teststraat.

Lastig om virus te stoppen

,,Het virus indammen wordt heel lastig als mensen zich niet aan de maatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen en drukte vermijden. Het is ook belangrijk om de adviezen van de GGD te volgen, zoals snel testen bij lichte klachten en in quarantaine gaan als dat het advies is’’, zegt Baas. ,,Als dit niet gebeurt, is het dweilen met de kraam open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’’

Ook wie op vakantie is geweest, moet alert zijn. In de Rotterdamse regio bleken enkele vakantiegangers na thuiskomst besmet te zijn. Zij waren in Oostenrijk en Frankrijk geweest. ,,Wees ook in het buitenland alert op klachten en laat je daar meteen testen’’, is de oproep van de GGD.

Drukte bij teststraten

Bij de Rotterdamse teststraten is het de laatste twee weken aanzienlijk drukker geworden, maar volgens de GGD kan wie een afspraak wil binnen 48 uur terecht. Door een storing duurde het de afgelopen dagen wel langer voor het telefoontje over een negatieve test kwam.

© ANP

Positieve uitslagen zouden wél snel zijn gemeld, zodat het onderzoek naar de bron en de contacten van de besmette persoon geen vertraging opliepen. Omdat de Rotterdamse GGD de meeste nieuwe besmettingen van Nederland heeft, helpt een landelijk team met personeel van bijvoorbeeld het Rode Kruis om het werk aan te kunnen.

Het opsporen van mensen die mogelijk besmet konden raken, is belangrijk om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. De GGD noemt het bijvoorbeeld ‘aannemelijk’ dat in Schiedam bijvoorbeeld niet alleen negen medewerkers van de gemeente besmet raakten, maar voor zij wisten dat ze corona bij zich droegen ook mensen in hun omgeving. De uitbraak onder studenten toont ook aan hoe besmetting op besmetting kan volgen.

Albert Heijn

Bij het Eudokiaplein testten vijf van de 185 medewerkers enige tijd geleden positief, zo blijkt na vragen van deze site. ,,De Albert Heijn is een afspiegeling van de maatschappij. Helaas treft het coronavirus ons dus ook’’, reageert een woordvoerder van de AH. ,,De supermarktmanager is direct zelf in gesprek gegaan met de collega’s die met hen in de winkel hebben gewerkt. Een aantal is preventief naar huis gestuurd. We hebben alle medewerkers op het hart gedrukt om bij enige twijfel of lichte klachten direct thuis te blijven.’’

Ook is er nauw contact met de GGD. ,,We leven alle richtlijnen na. Daarnaast hebben we maatregelen genomen ten aanzien van de hygiëne en het 1,5 meter afstand houden, zowel voor klanten als voor medewerkers.’’

Met de besmette medewerkers gaat het ‘naar omstandigheden goed’. ,,Een aantal van hen is beter en is weer aan het werk.’’ De GGD weet niet wat de bron van de besmetting is, maar stelt dat het ‘aannemelijk’ is dat een medewerker in de privésfeer besmet raakte. Over de verdere verspreiding - bijvoorbeeld onder klanten - kan de GGD geen uitspraken doen.