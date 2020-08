Supermarkt Noord Deurningen mag na schenden coronaregels weer open

Man van fiets getrokken, ontvoerd en in België uit de auto gezet: twee verdachten opgepakt

18 augustus Een 24-jarige Tilburger is in juli van zijn fiets getrokken door vier verdachten. Het slachtoffer zou daarna mee zijn genomen in een auto, werd geslagen en moest zijn pincode afstaan. Hij werd later in België uit de auto gezet. De politie heeft dinsdagochtend twee mannen aangehouden in deze zaak, op verdenking van afpersing en ontvoering.