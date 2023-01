Supermarkt opgeschrikt als dronken automobilist plots winkel binnen rijdt: ‘Het is één grote puinhoop’

twee arrestaties Twee verdachten (16 en 19) aangehou­den voor dood medewerker jeugdzorg­in­stel­ling: ‘Ze hebben haar vermoord!’

Een medewerker van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekincident. Het gaat om een vrouw van 26 uit Groningen. Twee personen, jongens van 19 en 16, zijn aangehouden. De toedracht is nog onbekend.

15 januari