Supermarkten roepen boeren op geen distributiecentra te blokkeren

Video Roy B. gaat gevangenis in voor laten verdrinken van tiener Orlando Boldewijn na seksdate

15:06 De 29-jarige Roy B. is schuldig bevonden aan mishandeling met de dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn tot gevolg, door hem niet te helpen toen hij in doodsnood verkeerde en verdronk. De rechtbank heeft B. 44 maanden gevangenisstraf opgelegd. Dat is een fors hogere straf dan tegen hem was geëist. Justitie vroeg twee weken geleden om 20 maanden cel.