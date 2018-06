Surinaamse slavenregisters online

In de slavenregisters die destijds in Suriname werden bijgehouden, staan volgens de site van het Nationaal Archief in Den Haag circa 80.000 mensen vermeld die tussen 1830 en 1863 slaaf waren in de Nederlandse kolonie. 'Eigenaren' moesten de slaven laten registreren met naam, geboortedatum, naam van de moeder, informatie over geboorte, overlijden, vrijlating en verkoop.

Dat is nu allebei wel het geval. 'Wie op zoek is naar meer informatie over zijn Surinaamse voorouders, lessen over slavernij voorbereidt, of onderzoek doet naar het Surinaamse slavernijverleden, kan voortaan een belangrijke onlinebron raadplegen', aldus het Haagse archief. Nergens anders in de wereld dan in Suriname zou zo veel gedetailleerde informatie over mensen in slavernij bewaard zijn gebleven.