Suzie (9) is uniek sporttalent zonder onderarm: Iedereen kijkt naar mij

Ze is gek van zwemmen, zo hard mogelijk als het kan. Het heeft de 9-jarige Suzie Pellis al een rits nationale titels, medailles en bekers opgeleverd. Het is genieten, elke keer dat ze het bad induikt. Maar er is meer dat Suzie bijzonder maakt: ze mist haar rechter onderarm.

Suzie zwemt drie blokken van twee uur in de week, bij haar zwemvereniging Hieronymus in Roosendaal, sinds kort zelfs in het echte wedstrijdbad. Maar één ding vindt het Bergse zwemtalent niet zo leuk. ,,Ik ben altijd de enige die iets heeft.''



Suzie verslaat veel van haar leeftijdgenootjes. Dat is natuurlijk een prestatie op zich. Maar doordat ze een onderarm mist, wordt ze dus ineens een sporter met een lichamelijke beperking genoemd.



Handicap negen, heet het officieel. En val je op als je deelneemt in het reguliere zwemcircuit. Zeker als je ook nog vaak wint. ,,Ze kijken naar me.'' Precies daarom doet Suzie mee aan de verkiezing Uniek Sporttalent 2017. Bij Hieronymus is ze bij de minioren de enige zwemster met een beperking. Dat moet anders worden, vindt ze. ,,Iedereen kan zwemmen.''

Beter toegankelijk

Bij winst in de internetverkiezing krijgt de vereniging 5.000 euro om het sporten voor mensen met een beperking te promoten en beter toegankelijk te maken. Anders gezegd: om meer sporters met een beperking het zwembad in te krijgen. Voor Suzie zelf zit er ook een mooie prijs aan vast. Welke? ,,Dat weet ik niet zo goed.''



Haar mama Patty weet het wel: een training volgen van een topcoach of aanwezig zijn bij een groot zwemevenement. ,,Het is echt een wensvervulling.'' Waar mama op hoopt: een specifieke starttraining van iemand als Pieter van den Hoogenband. ,,In de onderwaterfase en bij de keerpunten kan ze de meeste winst maken.''



Moeder Pellis heeft intussen posters gemaakt om de verkiezing overal onder de aandacht te brengen. Op Suzies' basisschool De Borghoek in de eerste plaats. ,,Ik zit al in groep zeven.'' Maar ook op andere scholen, bij de club natuurlijk en bij de supermarkt.

