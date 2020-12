Sven wil niet meer leven en ketent zich vast bij UWV-directeur voor de deur: ‘Dood ga ik toch wel’

,,Ik heb hier totaal geen zin in, maar ik zou niet weten wat ik anders moet doen”, vertelt Sven aan deze krant. ,,Ik ben radeloos en dit is de enige actie die ik nog kon bedenken. Ik ga niet eerder weg tot er een oplossing komt, dood ga ik toch wel.”



Hij heeft een slaapzak, kettingen en handboeien meegenomen. ,,Het gaat wel even duren voordat ze me los kunnen krijgen en in de tussentijd kan ik mijn verhaal doen", legt hij uit. ,,Ik heb niets te verliezen, hoe het afloopt weet ik niet.” Vanochtend stond hij al met een filmploeg bij het hoofdkantoor van de UWV in Amsterdam. ,,We kregen een vriendelijke ontvangst, maar we werden er uiteindelijk door beveiligers uitgezet", vertelt Sven.



,,Er werd me eerst verteld dat we om de tafel zouden gaan zitten om tot een oplossing te komen. Even later werd ik weggestuurd met de melding dat ze me zouden gaan vorderen als ik in het gebouw zou blijven.” Een woordvoerder van het UWV bevestigt dat beveiligers hem vanochtend met de filmploeg uit het gebouw hebben gezet. ,,Iedereen was vanuit huis aan het werk en we konden hem dus niet op kantoor te woord staan”, aldus de woordvoerder.

Constante piep

Er is veel voorafgegaan aan de actie van Sven. Het begint met een steeds luider wordende piep in zijn oor. Doordat hij zijn hele leven al kampt met oorontstekingen wordt zijn gehoor alsmaar slechter, waardoor hij nu bijna niets meer hoort. Op die constante piep na. Dat zou voor iedereen erg zijn, maar zijn psychiater stelt vast dat het door zijn autisme voor hem nog moeilijker is om mee te leven. Iedere prikkel komt bij hem namelijk extra hard binnen.

Desondanks wil het UWV hem niet arbeidsongeschikt verklaren en wacht hij iedere maand met spanning af of hij wel bijstand heeft ontvangen. Inmiddels heeft Sven er al een experimentele behandeling opzitten met bacteriofagen (een alternatief die de antibiotica tegen zijn oorontsteking zou moeten vervangen) en een traject met Expertisecentrum Euthanasie. Maar de experimentele behandeling slaat niet aan. De evaluatie van het Expertisecentrum Euthanasie leidt tot een conclusie die zowel als een opluchting als zware last voelt: hij krijgt groen licht voor een euthanasietraject en mag zelf bepalen wanneer dit in gang wordt gezet.

Volledig scherm Sven van der Woude. © Sven van der Woude

Laatste uitweg

Sven ziet echter nog een laatste uitweg, maar daarvoor heeft hij wel de hulp van het UWV nodig. Hij heeft de hoop opgegeven dat hij een makkelijk leven zal krijgen, maar hij wil het nog wel eens kans geven als hij zijn tijd door zou kunnen brengen in zijn afgelegen (bescheiden) hutje in Frankrijk, in de regio Haute-Vienne. Zijn oorsuizingen verdwijnen er niet door, maar die worden in de doodstille omgeving wel beter draagbaar.



Hierover stuurde hij in het verleden al persoonlijke brieven naar het UWV, de gemeente, de Nationale Ombudsman, Tweede Kamerleden en zelfs de koning. In de brieven deed hij het prangende verzoek om hem een kans op een leven in Frankrijk te geven. Het probleem is namelijk dat een bijstandsuitkering niet mag worden uitgekeerd wanneer je in het buitenland woont. Ondanks zijn vele bezwaren maakt het UWV voor Sven geen uitzondering.

Volledig scherm Een kruiwagen vol papierwerk, verzameld door Sven van der Woude. © Sven van der Woude

Op de thee met Thissen

Naast goedkeuring geven voor het ontvangen van de bijstandsuitkering in het buitenland, zou het UWV ook op een andere manier nog iets voor Sven kunnen betekenen. Ze zouden hem bijvoorbeeld in aanmerking kunnen laten komen voor een Wajong-uitkering vanwege zijn autisme. Zo'n uitkering wordt namelijk wél aan Nederlanders in het buitenland uitgekeerd.



Ondanks dat er volgens het UWV zo’n 13.000 autisten zijn die deze uitkering krijgen, valt Sven buiten de boot. Eén van de factoren is dat de diagnose autisme nog niet bij hem gesteld was op het moment dat hij de uitkering in 1993 voor het eerst aanvroeg. ,,Ik kan niet vertellen waarom Sven geen Wajong-uitkering krijgt”, reageert de woordvoerder van het UWV. ,,Dat heeft met privacy te maken. Ik kan wel zeggen dat we heel vaak naar zijn zaak hebben gekeken en dat we bij onze besluiten altijd uitleggen waarom iemand niet in aanmerking komt voor een bepaalde uitkering. Ook hebben we hem een specifiek contactpersoon gegeven waarbij hij zijn verhaal kwijt kan.”

In correspondentie met Thissen die is ingezien door deze krant, krijgt Sven te horen dat niemand bij het UWV deze beslissing kan terugdraaien. Een andere medewerker verwijst Sven naar de gemeente voor een beslissing over de uitkering, omdat het UWV ‘hiertoe niet bevoegd is’. Volgens het UWV heeft alleen de gemeente de bevoegdheid om Sven de uitkering mee te kunnen laten nemen naar het buitenland. Wel nodigt de algemeen directeur Sven per mail uit voor een persoonlijk gesprek met een kop thee, maar die afspraak wordt alsmaar uitgesteld.

Achter de schermen

Sven zegt al bijna een jaar te wachten op een gesprek met het UWV. ,,Enkel om te vragen of ik een inkomen mag hebben”, licht hij toe. ,,Ik zit nu in een vangnet voor werkelozen, niet voor zieken. Je kunt dus simpelweg niet meer ziek zijn.”



Met zijn actie van vandaag hoopt hij op zijn minst een persoonlijke gesprek met de algemeen directeur van het UWV te bewerkstelligen. ,,Wie weet komt Thissen naar buiten en gaan we alsnog thee drinken en het beloofde gesprek voeren", reageert hij.



Het aanbod van Thissen lijkt volgens Sven voorlopig een loze belofte. ,,Dat was voor de bühne", zegt hij. ,,Achter de schermen stelt hij het telkens uit en negeren ze me. En op zeventien vragen die ik op papier heb gesteld weigert men antwoord te geven.” Met de antwoorden op deze vragen hoopt Sven duidelijk te krijgen waarom hij niet in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering, ondanks zijn diagnose. ,,Wordt getwijfeld aan mijn autisme door het UWV?”