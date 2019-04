Syriëgangers vaak met problematische levensloop of psychisch verward

Zanger Dwight Dissels en woordvoer­der VVN Ilona Hultermans te gast in De Ochtend Show to Go

17 april In De Ochtend Show to go van donderdag 18 april zijn zanger Dwight Dissel en woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland Ilona Hultermans te gast. De show wordt dit keer gepresenteerd door Jörgen Raymann en Lisa Michels en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.