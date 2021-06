Sywert ‘bedankt’ Nederlanders voor omstreden mondkapjesdeal van 9 miljoen

Coronablog LIVE | Chaos rond 'gele boekje’ voorbij: alle GGD'en gaan coronaprik­ken stempelen

12:29 Alle GGD’en gaan vanaf maandag de coronaprikken met een stempel in de gele inentingsboekjes zetten van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen. Veel GGD’en deden dat al, maar nog niet allemaal. Aangeraden wordt de registratiekaart van de prikken bij het boekje te houden, meldt de GGD op Twitter. Het vaccinatieboekje is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die kunnen met het boekje worden aangetoond. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.