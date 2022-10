Sywert spant nieuwe zaak aan: kort geding omdat verzekeraar rechtsbijstand niet wil betalen

VRAAG BIJ HET NIEUWS Je wilt hem liever niet hebben, maar wat gebeurt er als je een noodknop indrukt?

In Ermelo rukte de politie afgelopen weekend uit naar een zalencentrum waar op dat moment politica Caroline van der Plas was. Volgens de BBB-fractievoorzitter was haar noodknop, die ze kreeg na bedreigingen, per ongeluk afgegaan. Een noodknop, hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk?

15 oktober