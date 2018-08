T-Mobile: geen prijsverhogingen en al in 2020 snel 5G als overname Tele2 door mag gaan

Vaste abonnementen

T-Mobile stelt dat Brussel veel breder moet kijken dan de mobiele markt alleen. Om de zorgen weg te nemen, komt T-Mobile nu met zes harde garanties. ,,Als de overname met Tele2 groen licht krijgt, brengen we al in 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk in de lucht," zegt ceo Soren Abildgaard van T-Mobile Nederland. ,,We verhogen de prijzen voor onze vaste abonnementen de komende drie jaar alleen met de inflatie.



De provider belooft verder op grote schaal glasvezel uit te rollen in veel gemeenten. ,,We blijven via Tele2 unlimited databundels aanbieden voor maximaal 25 euro per maand. Verder mogen alle klanten hun abonnementen maandelijks opzeggen en ten slotte maken we overal in Nederland, ook in landelijke gebieden, breedband internet beschikbaar met snelheden van 100 Mbit per seconde of meer."



Met de beloften wil Abildgaard Europa gerust stellen. De provider heeft het idee dat de Europese Commissie de bijzondere situatie op de Nederlandse telecommarkt niet helemaal doorgrondt. ,,De Nederlandse telecommarkt staat er totaal anders voor dan toen Tele2 zijn 4G-vergunning in 2012 verkreeg."



