Taakstraf geëist tegen man die naaktbeelden handbaldames uploadde

video Pick-up reed eerst rond bij restaurant aan de overkant, keerde en ramde toen het stadhuis van Nijkerk

14:03 Een auto is vanmorgen ingereden op het stadhuis van Nijkerk aan de Kolkstraat. De wagen, een grote pick-uptruck, kwam hard in botsing met de pui. Een deel van het stadhuis is ontruimd. De toedracht van de botsing is vooralsnog niet duidelijk. Ook is nog onbekend of er sprake was van opzet. De politie laat weten dat de bestuurder een man uit Nijkerk is.