Taakstraf voor Brabander die met Koerden optrok tegen terreurgroep IS

Het Openbaar Ministerie wilde best geloven dat hij óók mensen wilde helpen, stelde het twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak. Maar het OM vindt ook dat hij ‘voorbereidingen trof voor moord en doodslag’. ,,We benadrukken dat het verboden is om uit te reizen naar strijdgebied voor de gewapende strijd, zeker als je je aansluit bij een jihadistische groep als IS. Maar óók als dat is bij een groep die in de publieke opinie de good guys zijn, zoals de YPG, die juist tegen IS vocht. Het blijft een vorm van eigenrichting (voor eigen rechter spelen, red.). Maar ik ga er wel van uit dat de verdachte inderdaad ging om mensen te helpen. Hij is er niet heen gegaan om bijvoorbeeld bij een sluipschutterseenheid te gaan.” Het OM eiste twee weken geleden drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk.



De rechtbank ging daar vandaag niet in mee. Ze acht wel bewezen dat de Brabander zich bezighield met ‘strafbare voorbereidingen voor doodslag’, hij droeg namelijk dagelijks een automatisch vuurwapen (een AK-47) ‘waarmee hij kon doden indien dat nodig is’. Maar de rechters plakken er een veel lagere straf op: 240 uur werkstraf en alleen een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. ,,Feit is dat hij door welbewust naar een gebied af te reizen waar geweld aan de orde van de dag is, hij zich in de positie heeft geplaatst dat het zou kunnen voorkomen dat hij geweld zou moeten gebruiken.”